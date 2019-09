"ZSRR jest często oskarżany o inwazję na Polskę. To błąd!". Przekonuje ambasada Rosji w RPA

"ZSRR jest często oskarżany o inwazję na Polskę. To błąd!" - przekonują rosyjscy dyplomaci.

The USSR is often accused of invading Poland. Wrong! The Nazis attacked Poland on 1 September. It was not until 17 September, with Polish government fleeing & forces defeated, that the Red Army entered "Polish territories" – Belarus and Ukraine occupied by Warsaw since 1920 pic.twitter.com/supwmNBH90