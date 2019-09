Zagórski: nie notujemy wzmożonych ataków dezinformacyjnych w związku z wyborami

- Jak do tej pory nie zaobserwowano nasilenia ataków dezinformacyjnych w związku z wyborami parlamentarnymi - poinformował szef resortu cyfryzacji Marek Zagórski. Jak powiedział, odpowiednie służby, przede wszystkim ABW, ale też Agencja Wywiadu i NASK, prowadzą stałą obserwację i analizy weryfikujące różnego rodzaju incydenty.

- Bardzo uważnie monitorujemy sieć i śledzimy ją pod kątem różnego rodzaju zagrożeń, w tym tych związanych ze zbliżającymi się wyborami. Nie obserwujemy w tej chwili nic, co budziłoby wzmożony niepokój lub wskazywałoby na jakiś zwiększony poziom ataków. Ich poziom pozostaje mniej więcej stały, bo oczywiście cały czas w sieci dochodzi do różnych zdarzeń - wskazał.

Szef MC zwrócił też uwagę, że również niektóre media społecznościowe uruchomiły mechanizmy, które mają ograniczyć dezinformację i tzw. fake news.

- Pozytywnie oceniam te działania. Największe portale współpracują z resortem i naszymi służbami. Tak dzieje się zresztą we wszystkich krajach - mówił.

"Mamy głęboki problem, jeśli chodzi o rozpoznawanie fałszywych informacji"

Dodał, że kluczowe jest też zwiększenie świadomości samych obywateli.

- Mamy głęboki problem, jeśli chodzi o rozpoznawanie fałszywych informacji. Z badania, które robiliśmy jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, wynika, że choć Polacy deklarują, iż zetknęli się z dezinformacją, tak naprawdę nie są w stanie odróżnić opinii od informacji. To jest największa praca do wykonania - nie tylko w perspektywie przedwyborczej, ale w wieloletniej - podnoszenie świadomości w rozpoznawaniu fake news - wskazał.

"Przez portal można zgłaszać przypadki dezinformacji"

Jak dodał, MC udoskonala też uruchomiony przed zeszłorocznymi wyborami samorządowymi portal Bezpiecznewybory.pl, który ma służyć do walki z manipulacją i prowokacjami.

Portal powstał we współpracy z grupami ekspertów z Ministerstwa Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej(NASK), które w ramach krajowego systemu bezpieczeństwa funkcjonują jako tzw. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) poziomu krajowego.

- Przez portal można zgłaszać przypadki dezinformacji, zawiera też materiały edukacyjne na temat rozpoznawania fałszywych treści - powiedział.

Dodał, że choć przy okazji poprzednich wyborów nie wpływało na niego wiele zgłoszeń, to liczy, iż to się zmieni. - Wolę, by obywatele zasypali nas niesłusznymi alarmami, niż byli bierni wobec tego typu działań - ocenił.

ac/ PAP