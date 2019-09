Wjechał w dom traktorem. "Później wypadł z niego i zasnął w krzakach"

- 69-letni mieszkaniec gminy Kurów wjechał w sobotę na posesję sąsiada i uderzył w dom mieszkalny - powiedział nadkomisarz Waldemar Łazuga z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Kiedy rolnik chciał odjechać, zawiesił się na podmurówce. Chwilę później przybiegła właścicielka domu, która zabrała mu kluczyki i zadzwoniła na policję

- Poprosiłam, żeby wysiadł... znaczy no wyszedł, można powiedzieć, że wypadł - opisuje zdarzenie sąsiadka 69-latka dodając, że po całym zdarzeniu "mówił przepraszam i mówił, że on to wszystko naprawi... tak swoim językiem".

Na szczęście pijany rolnik nie wyjechał na ulicę. Według sąsiadów, czekając na przyjazd policji, "zasnął w krzakach".

Policja odebrała rolnikowi prawo jazdy. Grozi mu teraz do dwóch lat więzienia i wysoka grzywna.

dc/ml/ Polsat News