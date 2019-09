Polak spędzi 14 lat w rosyjskiej kolonii karnej. Marian R. został zatrzymany na gorącym uczynku

Sąd Najwyższy Rosji utrzymał w mocy wyrok dla obywatela RP, oskarżonego o szpiegostwo i skazanego na 14 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Marian R. to dyrektor firmy transportowej z Białegostoku. Ciąży na nim zarzut "poszukiwania danych do tajnych elementów systemu rakiet przeciwlotniczych S-300" oraz próby "wywozu ich do Polski".