Kalisz: do 12. tygodnia płód nie ma cech człowieka

- Postulat o możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia ciąży jest naturalnym postulatem lewicy - powiedział w "Wydarzeniach i Opiniach" Ryszard Kalisz, nawiązując do zapowiedzi złożenia w Sejmie przez Lewicę projektu ustawy liberalizującej dostęp do aborcji.

Ryszard Kalisz, adwokat i były szef MSWiA został zapytany czy postulat ma na celu odebranie wyborców Koalicji Obywatelskiej.

- Postulat o możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia ciąży jest naturalnym postulatem lewicy. Dodał, że "do 12. tygodnia płód nie ma cech człowieka".

- Koalicja Lewica realizuje prawa kobiet w Polsce natomiast Koalicja Obywatelska... ona jest taka "na dwoje babka wróżyła" i chce i nie chce - podsumował Kalisz.

Drugi gość Bogdana Rymanowskiego, szef Centrum Analiz Strategicznych Waldemar Paruch wyraził przekonanie, że Polsce nie jest potrzebna zmiana w prawie ochrony życia poczętego.

- Taki konflikt światopoglądowy spowoduje mobilizację wyborców PiS - dodał, zaznaczając, że większość wyborców nie chce rewolucji obyczajowych.

"Polacy nie chcą żadnych radykalizmów. Wyraźnie chcą normalności"

Na pytanie, czy postulat kobiet lewicy może spowodować przepływ między Koalicją Obywatelską a Lewicą, prof. Paruch odpowiedział: - Jeśli patrzymy od strony przepływów między Koalicją a Lewicą, to pewnie tak. W Polsce około 20 proc. osób ma poglądy lewicowe, a w ostatnich sondażach widać że Lewica zyskuje około 8-9 proc. kosztem Koalicji.

Z kolei Ryszard Kalisz stwierdził, że nie sądzi, aby miało to znaczenie dla wyborców PiS-u natomiast ma znaczenie dla wyborców Lewicy.

"Spekulacjami dziennikarskimi" nazwał możliwość zmian w programie PiS, które po wyborach miałoby wprowadzić liberalizację prawa aborcyjnego.

Zapytany, czy byłby za umożliwieniem adopcji dzieci przez pary homoseksualne odpowiedział: "tak". Dodał, że jego zdaniem, lepsze jest dla dobra dziecka wychowywanie przez pary homoseksualne niż w w rodzinie patologicznej gdzie występuje przemoc.

- Polacy nie chcą żadnych radykalizmów. Wyraźnie chcą normalności - skomentował prof. Paruch.

"Pakt dla Kobiet"

- Złożymy w Sejmie projekt ustawy liberalizującej dostęp do aborcji; ten projekt jest gotowy - zadeklarowała we wtorek jedna z liderek lewicowego bloku Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Podczas wtorkowej konferencji przed Sejmem wystąpiła z liderką Lewicy Razem Marceliną Zawiszą, która przedstawiła główne założenia ogłoszonego w sobotę w Poznaniu "Paktu dla Kobiet".

Zakłada on m.in. legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży, dostęp do nowoczesnej antykoncepcji, gwarantowany bezpłatny dostęp do lekarza ginekologa bez klauzuli sumienia, gwarancję miejsca w żłobku dla każdego dziecka, równą płacę dla kobiet i mężczyzn, równy udział kobiet i mężczyzn we władzach wykonawczych czy natychmiastową izolację sprawców przemocy domowej oraz alimenty ściągane jak podatki.

