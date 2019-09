Rozmowy Juncker-Johnson ws. brexitu bez przełomu

Była to pierwsza bezpośrednia rozmowa Junckera z brytyjskim premierem, odkąd Johnson został w lipcu szefem rządu.

KE bo spotkaniu wydała komunikat. "Celem spotkania było podsumowanie toczących się rozmów technicznych między UE i Wielką Brytanią oraz omówienie kolejnych kroków. Przewodniczący Juncker przypomniał, że obowiązkiem Zjednoczonego Królestwa jest zaproponowanie rozwiązań prawnych, zgodnych z umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Przewodniczący Juncker podkreślił ciągłą gotowość i otwartość Komisji na zbadanie tego, czy takie propozycje spełniają cele backstopu. Takie propozycje nie zostały jeszcze przedstawione" - poinformowała w nim Komisja.

Backstop to mechanizm zabezpieczający powstanie twardej granicy między Irlandią a Irlandii Północną. To główny problem braku porozumienia między Londynem a UE, a także między rządem brytyjskim a częścią brytyjskich parlamentarzystów. Dotąd Izba Gmin trzykrotnie odrzuciła umowę wynegocjowaną w 2018 r. przez rząd byłej premier Theresy May.

Komisja podkreśliła, że jest dostępna do rozpoczęcia prac nad brexitem "przez całą dobę". "Październikowy szczyt Rady Europejskiej będzie ważnym etapem tego procesu. +27-ka+ (tj. kraje UE bez Wielkiej Brytanii - PAP) pozostaje zjednoczona" - wskazała w komunikacie.

Junckerowi podczas lunchu towarzyszył główny negocjator KE ds. brexitu Michel Barnier. W poniedziałek szef Komisji pojedzie do Strasburga. W środę rano zabierze głos na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Do brexitu pozostało mniej niż siedem tygodni. Ma on nastąpić 31 października.

pgo/ PAP