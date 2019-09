Podpalone auta w Międzyrzeczu. Sprawca nie potrafił tego wytłumaczyć

Dwa auta zostały podpalone na jednym z osiedli w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). Policjanci zatrzymali sprawcę po kilku godzinach. 28-latek odpowie za swoje zachowanie przed sądem - grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

W noc z 13 na 14 września dyżurny międzyrzeckiej jednostki policji został poinformowany o pożarze dwóch aut, które zaparkowane były przy blokach mieszkalnych. Dzięki szybkiej reakcji straży pożarnej udało się uniknąć rozprzestrzenienia się ognia.

Sytuacja była niebezpieczna, bo o tej porze parkingi przy blokach wypełnione były samochodami niemal w pełni, a większość mieszkańców już spało. Mogło również dojść do zapalenia się instalacji elektrycznych, które usytuowane były kilka centymetrów od palącego się auta.

Policjanci przyjechali na miejsce zdarzenia i usłyszeli od dowódcy akcji gaśniczej, że pożary były wynikiem podpalenia. Funkcjonariuszom, m.in. dzięki rozmowom ze świadkami zdarzenia, udało się wytypować sprawcę.

Już w sobotę rano policjanci zatrzymali do sprawy 28-letniego mężczyznę, który przyznał się do podpalenia obu samochodów. Zatrzymany jednak nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił.

28-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

WIDEO - Dwa wypadki jachtów na Bałtyku. Jedna ofiara, jedna osoba zaginiona Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/ polsatnews.pl