Nie żyje Ric Ocasek, wokalista zespołu The Cars

Według niej muzyk zmarł prawdopodobnie z przyczyn naturalnych.

Ocasek i zespół The Cars zyskali sławę w latach 80., głównie dzięki takim przebojom jak "You Might Think", "Shake It Up" i "Drive".

Ric Ocasek, the lead singer of the Cars, was found dead in his Manhattan apartment. He was 75.https://t.co/usa5tBL6zg — The New York Times (@nytimes) September 16, 2019

W 1984 r. The Cars zdobył nagrodę MTV Video of the Year za przebój "You Might Think" z piątego albumu grupy.

Później zespół się rozpadł, by po długiej przerwie ponownie się połączył w 2011 roku.

Ric Ocasek w ubiegłym roku rozwiódł się z czeską modelką Pauliną Parizkovą po 28 latach małżeństwa; miał z nią dwoje dzieci.

las/ PAP