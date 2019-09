Wandalizm w placówce Unii Europejskiej w Izraelu. Napisy na ścianach i rozlana farba

"Polska ambasada w pełni solidaryzuje się z dyplomatami i pracownikami unijnej placówki" - dodał Magierowski na Twitterze, odnosząc się do wpisu Amichaia Steina, pracownika izraelskiej telewizji publicznej.

"Lobby delegatury UE zdewastowano groźnymi hasłami na ścianach. Żaden z moich kolegów nie był w biurze, ponieważ placówka jest zamknięta w niedzielę. Ten incydent jest godny ubolewania i należy go potępić. Będziemy nadal wykonywać naszą pracę" - napisał Emanuele Giaufret, unijny ambasador w Izraelu.

Today the lobby of the EU Delegation was vandalized with threatening slogans on the walls. No one of my colleagues was in the office as we are closed on Sunday. This incident is deplorable and has to be condemned. We will continue to do our job. pic.twitter.com/BfQZW3z2Z1