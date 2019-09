Jeleń przez 12 godzin paraliżował centrum miasta. Zderzył się z samochodem nauki jazdy

Kilkuletnie zwierzę, które ważyło szacunkowo ok. 150 kg, pojawiło się w mieście w środę ok. 13. Zdezorientowany jeleń wbiegł na jedną z ruchliwych ulic, gdzie zderzył się z samochodem nauki jazdy. Spłoszony pognał w stronę ścisłego centrum. Portal "Bielskiedrogi.pl" opublikował film z kamery w jednym z samochodów, na którym widać, jak na skrzyżowaniu zwierzę wpada na jego maskę, a następnie ucieka.



Akcję pojmania leśnego gościa koordynowali urzędnicy z bielskiego magistratu odpowiedzialni za zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. - Policjanci zamykali drogi, którymi się przemieszczał - powiedział rzecznik bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak.



Gdy spłoszony jeleń wbiegł w rejon miasta, gdzie jest sporo zieleni, postanowiono, że zostanie czasowo uśpiony, by można go było przewieźć z powrotem w jego naturalne środowisko. Po kilku godzinach użyto broni Palmera. Wystrzeliwuje ona zastrzyki z środkiem usypiającym.

"Po kolizji z samochodem widać było, że jest silny"



Sławomir Łyczko z bielskiej Fundacji Mysikrólik, zajmującej się poszkodowanymi dzikimi zwierzętami, który był na miejscu, powiedział, że zwierzę zostało "zmiękczone, ale nie na tyle, by się położyć". - Dobierając dawkę trzeba oszacować wagę i stan pobudzenia. Trzeba też odpowiednio trafić - wyjaśnił. Jeleń po strzale nieco się spłoszył i ruszył w kierunku parku oraz rzeki Białej, która przepływa przez centrum.



Oszołomione zwierzę było później umiejętnie kierowane korytem rzeki w stronę południowych rubieży miasta. W pewnym momencie wybiegło z niego i pomknęło w kierunku Cygańskiego Lasu, który leży u podnóża gór.



Zdaniem Łyczki, wiele wskazuje, że jeleń nie doznał w mieście poważniejszego uszczerbku. - Po kolizji z samochodem widać było, że jest silny. Nie złamał nogi. Mógł jednak doznać urazów wewnętrznych. Mógł powstać krwiak, który się nie wchłonie. To może być groźne - wyjaśnił.



Sławomir Łyczko poinformował, że dotychczas nie spotkał się z sytuacją, by po centrum Bielska-Białej biegał jeleń, choć dzikie zwierzęta często odwiedzają miasto. - To głównie sarny, które zostają uwięzione na posesjach. Może są mniejsze od jelenia, ale także mogą okazać się niebezpieczne. Są też lisy - powiedział. Na peryferiach miasta pojawiają się czasem także dziki.

dk/ PAP, polsatnews.pl