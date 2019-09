Dwoje nauczycieli oskarżonych o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad uczniami

Koszalińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi K. i Barbarze W., którzy będąc nauczycielami w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach, mieli znęcać się psychicznie i fizycznie nad uczniami. Miało dochodzić m.in. do zaklejenia ust taśmą klejącą i szczypania dzieci.

- Koszalińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi K. i Barbarze W. Zarzuca się im, iż będąc nauczycielami w Szkole Podstawowej w Starych Bielicach, znęcali się psychicznie i fizycznie nad uczniami - poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej Ryszard Gąsiorowski.



Obojgu grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.



Jako pierwszy zarzut usłyszał nauczyciel języka angielskiego. Nauczycielka matematyki, jak wcześniej mówił Gąsiorowski, miała nie odbierać wezwań. Ostatecznie stawiła się w prokuraturze.



Znęcanie fizyczne nad uczniami miało polegać m.in. na zaklejeniu ust, szczypaniu i podnoszeniu za pomocą palców włożonych pod pachy dziecka. Uczniowie mieli też być dręczeni psychicznie, wyzywani, stawiani do kąta i wyrzucani z lekcji.



Sprawa wyszła na jaw w maju 2017 r., choć już kilka miesięcy o postępowaniu nauczycieli wobec uczniów miał wiedzieć i nie reagować dyrektor szkoły. Miał tylko porozmawiać z nauczycielką matematyki, która jest jego żoną. Wójt gminy Biesiekierz odwołał dyrektora zarządzeniem z 8 maja 2017 r. Nazwisk obojga oskarżonych nie ma w aktualnym wykazie nauczycieli zatrudnionych w placówce w Starych Bielicach.

WIDEO - Nieoficjalne informacje o wypadku Piotra Woźniaka-Staraka. Na śrubie znaleziono włosy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP