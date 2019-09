Była prezes Wisły Kraków nie trafi do aresztu

W czwartek Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące byłej prezes Wisły Kraków Marzeny S.-C. i dwóch innych osób podejrzanych m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonanie nadużyć i wyrządzenie strat finansowych na szkodę spółki Wisła Kraków w łącznej kwocie około 10 mln zł.

Sąd odrzucił wnioski prokuratury i zastosował wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Marzena S.-C. musi wpłacić 100 tys. zł, były wiceprezes Wisły Kraków Robert S. 20 tys. zł, a Anna M.-Z., żona Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisły, 30 tys. zł poręczenia - poinformowało w piątek biuro prasowe Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Sąd odroczył sporządzenie pisemnego uzasadnienia swoich decyzji do poniedziałku, powiedziała w piątek Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. "Po zapoznaniu się z treścią pisemnego uzasadnienia decyzji sądu, osobno, co do każdego z podejrzanych będzie podejmowana decyzja w kwestii zaskarżenia postanowienia sądu" - dodała Marszałek.

Nikt z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów

We wtorek funkcjonariusze CBŚP na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zatrzymali łącznie cztery osoby, którym postawiono zarzuty dotyczące nieprawidłowości finansowych w Wiśle Kraków. Nikt z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Wśród podejrzanych jest były przewodniczący rady nadzorczej Wisły Kraków Tadeusz C., który jako jedyny spośród zatrzymanych nie usłyszał zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura nie skierowała w sprawie Tadeusza C. wniosku o tymczasowe aresztowanie. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.

Wszystkim podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.

