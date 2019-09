Tragedia w Gorzowie. Zanim zastrzelił 26-latkę, usłyszał wyrok za jej nękanie

26-letni Paweł R. i 26-letnia Kristina W. byli w krótkim związku. Kobieta chciała zakończyć znajomość, ale mężczyzna nie chciał się z tym pogodzić. Reporter Polsat News ustalił, że 26-latka była nękana, a 2 września zapadł wyrok w tej sprawie. Nieco ponad tydzień później Paweł R. zastrzelił swoją byłą partnerkę i uciekł do Niemiec. Został zastrzelony przez policjantów koło Berlina.

Według reporterów Polsat News, 26-latkowie byli w krótkim związku, który Kristina W. postanowiła zakończyć. Mężczyzna nie mógł się jednak pogodzić z tą decyzją, miał nękać 26-latkę, wysyłać jej wiadomości w mediach społecznościowych i nachodzić ją m.in. w miejscu pracy.

Według świadków mężczyzna pojawiał się regularnie przed pralnią, w której pracowała jego była partnerka. Ukrainka miała wzywać policję, interweniował także pracodawca kobiety. Jednego razu doszło do szarpaniny między Kristiną W., a jej byłym partnerem - dowiedzieli się reporterzy Polsat News.

Mężczyzna został skazany za nękanie Ukrainki. Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł w ubiegły poniedziałek. Paweł R. został skazany na zapłatę 500 zł grzywny. Sąd nie wydał jednak zakazu zbliżania się.

Dwa dni później wpłynąć miało odwołanie od tego orzeczenia. Tydzień później doszło do tragedii.

Wszedł do pralni i strzelił

Krótko przed godziną 13 Paweł R. wszedł do pralni przy ul. Owczej w Gorzowie Wlkp. i na oczach innych pracowników strzelił do 26-latki. Następnie wyszedł z budynku, wsiadł do samochodu i odjechał.

Policja szybko wytypowała podejrzewanego. Informacja o jego poszukiwaniach trafiła do wszystkich jednostek w regionie i w ościennych województwach. Kryminalni powiadomili również niemiecką policję, gdyż poszukiwany mógł próbować uciec do tego kraju.

Po kilku godzinach, do polskich policjantów dotarła informacja o zastrzeleniu mężczyzny podczas próby jego zatrzymania niedaleko stolicy Niemiec.

Sięgnął po broń, został trafiony

Z przekazanych informacji wynikało, że mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej niedaleko Berlina i kiedy wysiadał z auta sięgnął po broń. Wówczas jeden z niemieckich funkcjonariuszy strzelił do niego. W wyniku postrzału 26-latek zmarł.

Według śledczych, zastrzelony mężczyzna to najprawdopodobniej Paweł R.

Zdjęcia z miejsca zastrzelenia mężczyzny opublikowali niemieccy policjanci.

