Kaczyński: PiS przywrócił demokracji jej właściwy sens

Na początku swojego wystąpienia prezes PiS wspominał o pochodzącej z okręgu słupskiego zmarłej w ubiegłym roku posłance PiS Jolancie Szczypińskiej. W dalszej części przemówienia Kaczyński stwierdził, że każde wybory mają jakiś sens, a najbliższe wybory - jak przekonywał - zdecydują o przyszłości Polski.



- Siły polityczne, które się nam przeciwstawiają, dzisiaj co prawda nie stanowią już jedności, jak w wyborach europejskich, tylko trzy komitety, ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo, chcą po prostu nasz kraj, naszą ojczyznę, Polaków cofnąć do tego, co było przedtem, do systemu, który został ukształtowany po roku 1989 i który został nazwany później przez Jadwigę Staniszkis, tylko tę mamę, a nie córkę, nazwany postkomunizmem - mówił prezes PiS.



Prezes PiS stwierdził, że postkomunizm miał dążyć ku "ostatecznej likwidacji demokracji". - Demokracja wymaga tego, żeby było kilka konkurencyjnych elit, które decyzją społeczeństwa są wysuwane do władzy albo też od niej odsuwane i zgadzają się na to, na ten mechanizm, przyjmują, że tak po prostu w demokracji jest. Natomiast robiono wszystko ku temu, by była jedna tylko elita, wszyscy inni, którzy aspirują do tego, żeby rządzić, byli traktowani jako coś, co jest poza systemem, co jest niedopuszczalne, co nie ma praw - stwierdził Kaczyński.



- Te słynne moherowe berety Donalda Tuska to przecież było nic innego jak powiedzenie, że wasi wyborcy ówcześni to nie są obywatele tego kraju z pełnymi prawami. Oni was wybrali, ale nie mają prawa do tego, żeby wybierać władzę, a elita ma być jedna, a cała reszta to teatr, to coś, co nie ma znaczenia - puste procedury - dodał (w 2005 roku Donald Tusk nazwał koalicję PiS-Samoobrona-LPR "moherową koalicją" - red.).



Kaczyński stwierdził, że to PiS "przywrócił demokracji jej właściwy sens" w wymiarze politycznym i społecznym.

dk/ PAP