Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie byłej prezes Wisły Karków

- Wniosek o tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące Marzeny S.-C., byłej prezes Wisły Karków, trafił do sądu rejonowego Poznań Stare Miasto - poinformowała w czwartek Anna Marszałek z Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu złożyła także wnioski o tymczasowe aresztowanie byłego wiceprezesa Wisły Kraków i Anny M.-Z., żony Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisły.

Zorganizowana grupa przestępcza

Była prezes Wisły oraz trzy inne osoby, w przeszłości wchodzące w skład zarządu i rady nadzorczej spółki Wisła Kraków "oraz powiązane ze środowiskiem kibicowskim klubu", zostały zatrzymane we wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. W środę przedstawiono im zarzuty dotyczące uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania nadużyć i wyrządzenia strat finansowych na niekorzyść spółki Wisła Kraków na łączną kwotę około 10 mln zł.

Marzena S.–C. usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, a także popełnienia przestępstw gospodarczych związanych z wyrządzeniem szkody w mieniu Wisły Kraków S.A. w łącznej kwocie niemal 7,3 mln zł oraz narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości prawie 2,6 mln zł, w związku z zawarciem niekorzystnych umów na realizację usług na rzecz klubu, między innymi z podmiotem reprezentowanym przez Annę M.–Z. Zarzuty dotyczą także zaniechania wypłat wynagrodzeń poszczególnym zawodnikom grającym w klubie, co z kolei stało się przyczyną rozwiązania kontraktów ze strata finansową Wisła Kraków S.A.

Przywłaszczenie ponad 824 tys. zł

Byłemu wiceprezesowi spółki i byłemu członkowi rady nadzorczej Robertowi S. i Annie M.-Z. - żonie Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisły, prokurator przedstawił zarzuty uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w przywłaszczeniu ponad 824 tys. zł z tytułu zawarcia fikcyjnej umowy sponsoringowej.

Prokuratura podała, że zarzut ogłoszony byłemu przewodniczącemu rady nadzorczej Tadeuszowi C. dotyczy doprowadzenia do wydania uchwały rady nadzorczej, "na podstawie której radykalnie zwiększono wysokość wynagrodzenia dla osób reprezentujących Zarząd Klubu Wisła S.A., a następnie podpisaniu dwóch umów menagerskich, na podstawie których od 23 sierpnia 2017 roku do sierpnia 2018 roku wypłacono kwotę 1.352.645 złotych tytułem wynagrodzenia".

- Wobec Tadeusz C. prokurator postanowił zastosować poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju - poinformowała prokurator Marszałek.

Wszystkim podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

las/ PAP