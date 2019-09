Doda i jej mąż przed sądem

Konflikt pomiędzy Dorotą Rabczewską-Stępień a jej byłym partnerem Emilem Haidarem trwa od kilku lat. Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa od września toczy się proces przeciwko piosenkarce i jej mężowi, którzy wraz z grupą wynajętych mężczyzn mieli między innymi szantażować, używać gróźb karalnych i zmuszać do określonego zachowania Haidara.

Osiem osób oskarżonych

W sprawie oskarżonych jest w sumie osiem osób. W czwartek, podczas drugiego posiedzenia sądu, oprócz małżeństwa zostali także wysłuchani Marcin K. i Cezary B. Rozprawa jest utajniona.

Jak przekazał obrońca Emila Haidara adwokat Jerzy Jurek, "wszyscy, którzy dzisiaj się stawili, złożyli wyjaśnienia". Dodał, że "wyjaśnienia złożyła zarówno pani Dorota Rabczewska, jak i pan Emil Stępień. Odnośnie pani Doroty ograniczono się wyłącznie do odczytania jej wcześniejszych wyjaśnień. Sąd do nikogo nie miał żadnych pytań".

"Przedstawili swoją wersję zdarzeń"

Obrońca Doroty Rabczewskiej-Stępień adwokat Adam Gomuła poinformował zaś, że "dwójka pozostałych współoskarżonych została krótko wysłuchana". - Przedstawili swoją wersję zdarzeń. Z racji na to, że jawność tej rozprawy jest wyłączona, nie mogę mówić o szczegółach. Natomiast ogólnie można wskazać, że jeden z panów ewidentnie ma pewne problemy z postrzeganiem i nieodtwarzaniem rzeczywistości. Zresztą, jak wynika z samego aktu oskarżenia, ma stwierdzone różnego rodzaju jednostki chorobowe w tym zakresie, więc na swój sposób jest to trochę dyskusja, na ile to jest śmieszne, na ile żałosne, no i straszne - powiedział Adam Gomuła.

Według niego "pokazuje to miałkość tej sprawy. "Tym bardziej, że osoby, które jako mediatorzy udały się do pana Haidara, to ewidentnie są to, jak widać na przykładzie właśnie tego jednego z dzisiaj przesłuchanych oskarżonych, są osobami, które ciężko nazwać kompetentnymi. Ich działanie wykroczyło poza ustalony zakres (...)".

Następną rozprawę zaplanowano na 23 września. Ma wtedy zostać wysłuchany jeszcze jeden oskarżony. Zaplanowane jest także przesłuchanie pokrzywdzonego - poinformował Jerzy Jurek.

pgo/ PAP