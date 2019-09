"Sztandar wschodzącego słońca" na opakowaniu. Znany producent wstrzymuje produkcję napoju

Zarząd firmy Hortex wstrzymał produkcję napoju, na opakowaniu którego widniał "sztandar wschodzącego słońca" - symbol kojarzony z imperialną przeszłością i nacjonalizmem japońskim. Stało się to po interwencji dwójki studentów . "Jak byście się poczuli jakbyśmy w Korei sprzedali napój w opakowaniu ze swastyką i Hitlerem?" - pytali na Facebooku.

"Jesteśmy studentami polonistyki w Korei Południowej oraz koreanistyki w Polsce. Piszemy w sprawie opakowania na Państwa napoju. Zauważyliśmy, że znajduje się na nim japoński, nacjonalistyczny »sztandar wschodzącego słońca«. Symbol ten w oczach Koreańczyków, Chińczyków, Filipińczyków oraz innych obywateli krajów azjatyckich przypomina o zbrodniach wojennych dokonanych przez Japonię w czasach II wojny światowej oraz o okresie okupacji Korei przez Japonię w latach 1910 - 1945. Japonia w czasie II wojny światowej znajdowała się wspólnie z nazistowskimi Niemcami w układzie Osi" - piszą w oświadczeniu Jo Joonghee oraz Kasjan Nowakowski.

Studenci zwrócili uwagę, że Koreańczycy mieszkający w Polsce widząc ten symbol "odczuwają ból i smutek, przypominający o ofiarach prac przymusowych oraz o kobietach pocieszycielkach, które były seksualnie wykorzystywane przez okupacyjne wojska japońskie".

"Rząd japoński oraz czołowi japońscy politycy do dziś nie przyznają się do tego faktu i negują te wydarzenia m.in. w swoim systemie edukacji. W związku z tym, zwracamy się z prośbą, o ile to możliwe o zmianę tego symbolu z Państwa opakowania na inny symbol niemający negatywnych konotacji m.in. obecna flaga Japonii itd." - zaapelowali.

"Dziękujemy za przesłanie nam opinii dotyczącej grafiki opakowania napoju Hortex Japan. Po otrzymaniu wiadomości dokonaliśmy szczegółowej analizy elementów grafiki tego opakowania. Twórcy opakowania nie mieli świadomości, że kolorystyka biało-czerwona w przedstawionej postaci może być negatywnie kojarzona. Mając na uwadze Panów opinię i konieczność zachowania najwyższych standardów w Grupie Hortex, Zarząd Hortex SP. z o.o. podjął decyzję o natychmiastowym wstrzymaniu produkcji napoju w przedmiotowym opakowaniu" - napisał Dawid Borowiec, wiceprezes zarządu Hortexu.

WIDEO - "Wytrzymają. Mamy to przemyślane". Sasin o przedsiębiorcach obawiających się podwyżek płac Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl