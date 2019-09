Aktywiści Greenpeace wspięli się na dźwigi w gdańskim porcie. Uniemożliwiają rozładunek węgla

Ekolodzy wywiesili również transparent z napisem "Polska bez węgla 2030". Jak podkreśla Guzek "to pokojowy protest", który ma na celu zwrócić uwagę polskiego rządu na pilną potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu i konieczność odejścia od węgla do 2030 r.

Z kolei w poniedziałek aktywiści namalowali na burcie statku węglowego ogromny napis "Węgiel stop", a żaglowiec należący do nich Rainbow Warrior wpłynął do portu i rzucił kotwicę przy terminalu węglowym, blokując transport węgla do Polski.

PAP/Marcin Gadomski

Interweniowała straż graniczna. Funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG zatrzymali dwie osoby.

Statystyki

W ciągu ostatnich dwóch lat import węgla do Polski wzrósł ponad dwukrotnie, do prawie 20 milionów ton. Co czwarta tona węgla kamiennego używana nad Wisłą pochodzi z zagranicy. Zdecydowana większość trafia do nas z Rosji, a reszta z krajów tak odległych, jak Australia, Stany Zjednoczone, Kolumbia czy Mozambik. Jak wykazują analizy eksperckie, na które powołują się aktywiści, jeśli nie odejdziemy od spalania węgla, import będzie w kolejnych latach rosnąć.

WIDEO - Kidawa-Błońska: IPN nie spełnił swojej roli. Pion prokuratorski powinien zostać zlikwidowany Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ml/ polsatnews.pl