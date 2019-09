SOR w Łodzi wraca do pracy po ulewie. "Personel jest w pełni gotowości do pracy i pomocy"

- Personel jest w pełni gotowości do pracy i pomocy – przekazała Julia Ścigała z biura prasowego szpitala.

SOR wstrzymał przyjmowanie pacjentów w poniedziałek wieczorem na skutek zalania po burzy, która przeszła nad miastem.

- Byliśmy zmuszeni to zrobić, ponieważ zalany został m.in. tomograf, który ze względów bezpieczeństwa trzeba było odłączyć od prądu. To kluczowe urządzenie dla diagnostyki pacjentów. Personel uprzątnął już wszystkie skutki zalania, oddział został zdezynfekowany i po obchodzie dyrektora wznowił funkcjonowanie we wtorek ok. godz. 8 – wyjaśniła Julia Ścigała.

Dodała, że nie obyło się bez strat, ponieważ uszkodzony został m.in. komputer do wykonywania badań rentgenowskich i jeszcze "suszy" się blok operacyjny na SOR.

- W szpitalu mamy jednak inne bloki operacyjne. Personel jest w pełni gotowości do pracy i pomocy - zapewniła Ścigała.

Po poniedziałkowej ulewie, łódzka straż pożarna otrzymała ponad 70 zgłoszeń o podtopieniach wielu budynków i ulic, a także samochodów. Część dróg była nieprzejezdna.

dc/ PAP