Poszczą w intencji jesiennych wyborów. "Wspieramy zwycięstwo dla Polski"

Na dzień rozpoczęcia akcji wybrano święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodzone 8 września, a zakończenia - święto Matki Bożej Fatimskiej przypadające 13 października, kiedy odbędą się wybory do parlamentu. Inicjatorem jest kustosz sanktuarium o. Andrzej Laskosz.

Jeszcze przed rozpoczęciem akcji o. Laskosz zachęcał w Radiu Maryja, aby w wybranym dniu podjąć post o chlebie i wodzie, a także pójść na mszę świętą, by komunię świętą ofiarować w intencji ojczyzny. - Sam Pan Jezus powiedział do apostołów, do uczniów, że są sprawy bardzo trudne, które można rozwiązywać modlitwą, postem - podkreślił.

Organizatorzy akcji proszą tych, którzy chcą wziąć udział w akcji, aby zgłaszali się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do sanktuarium. Ma to służyć ustaleniu liczby uczestników intencji.

Ojciec Laskosz: "Tu chodzi o Polskę"

Podobna akcja została przeprowadzono przed wyborami do Parlamentu Europejskiego - wtedy zgłosiło się ponad 10 tys. osób.

- To była rzesza ludzi, która przyczyniła się do tego, że Parlament Europejski wygląda tak, jak wygląda. (...) Ufam, że teraz będzie nas znacznie więcej, bo tu chodzi o Polskę, kraj, w którym żyjemy - powiedział o. Laskosz.

Do przyłączenia się do akcji zachęcał w niedzielę dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk, informując, że ciągle można się zgłaszać do sanktuarium. - Wspieramy zwycięstwo dla Polski - mówił redemptorysta na antenie rozgłośni.

Na stronie Radia Maryja poinformowano, że chęć udziału w akcji zgłosiło dotychczas ponad 3 tys. osób.

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II jest prowadzone przez redemptorystów. Inicjatorem powstania tej świątyni był o. Tadeusz Rydzyk.