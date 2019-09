PiS przegrywa z szefową Fundacji Otwarty Dialog. Sąd podważył jakość materiałów ABW

WSA uchylił decyzje wojewody mazowieckiego i szefa Urzędu ds. Cudzoziemców z października 2018 roku i lutego 2019 roku odmawiających Ludmile Kozłowskiej długoterminowego prawa pobytu w Polsce. "Po analizie niejawnych materiałów dostarczonych przez szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego sąd orzekł, że są one »bardzo ogólnikowe«, »lakoniczne« i »niewystarczające do podjęcia decyzji o odmowie«" - czytamy w gazecie.



"Organ nie przeprowadził właściwej oceny. Wnioski, które wymienił, nie wypływają w sposób racjonalny z tych informacji, z tego materiału dowodowego" - powiedziała w uzasadnieniu cytowana w "DGP" sędzia-sprawozdawczyni WSA.



Według gazety tym samym sprawa ponownie trafi do wojewody. "Ten - na bazie orzeczenia - szefowej Fundacji Otwarty Dialog musi prawo pobytu przyznać lub w sposób bardziej wiarygodny odmowę uzasadnić. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców może z kolei wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego" - podaje dziennik.

Deportowana z Polski na Ukrainę



W sierpniu ub.r. szefowa Fundacji Otwarty Dialog Ludmiła Kozłowska została deportowana z Polski do Kijowa po alercie, jaki polskie władze zamieściły w Systemie Informacyjnym Schengen. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego tłumaczyła wówczas, że negatywną opinię w jej sprawie wydano ze względu na "poważne wątpliwości" co do finansowania fundacji, co skutkowało objęciem jej zakazem wjazdu do Polski i UE.



We wrześniu ub.r. Kozłowska dostała ograniczoną czasowo wizę od władz belgijskich, dzięki czemu mogła przyjechać do Parlamentu Europejskiego. Była też w Wielkiej Brytanii oraz Radzie Europy w Strasburgu.



Do celów statutowych powstałej w 2009 roku Fundacji Otwarty Dialog należy obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, w tym zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie.

WIDEO - W Krakowie dziewczynka urodziła się 56 dni po śmierci mózgu matki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP