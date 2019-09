Mosiński: polskich pracodawców stać na to, żeby włączyć się do tworzenia państwa dobrobytu

- Uważamy, że polskich pracodawców stać na to, żeby włączyć się do tworzenia państwa dobrobytu. Te 3 tys. zł, które padło i 4 tys. zł w 2023 roku, to są środki, które łatwo będzie można przeznaczyć na wynagrodzenia - mówił Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości. - Firmy zgłaszają upadłość. W ubiegłym roku zgłosiło upadłość rekordowa liczba firm: 900 - mówiła natomiast Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15