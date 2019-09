Środki czystości nalewane do własnego pojemnika. Poznański startup stworzył eko automat

Cosmetomat to poznański startup pracujący nad wypuszczeniem serii automatów o tej samej nazwie do sprzedaży środków czystości niegenerujących jednorazowych plastikowych opakowań. Aby nabyć potrzebne produkty, wystarczy przyjść z własnym pojemnikiem, np. słoikiem i napełnić go w dystrybutorze. Na taki pomysł wpadli Bazyli Głowacki wraz z żoną, Moniką Ratajczak-Głowacką.

- Zamysł zrodził się pół roku temu, natomiast intensywne prace trwają od około dwóch miesięcy - opowiada Krawczyk.

Prototyp maszyny zaprezentowano w drugiej połowie sierpnia na pokazie próbnym w łódzkim wegetariańskim bistro TAKŻETEGO. Cieszył się on dużym zainteresowaniem.

Stacjonarnie w październiku

- Z Cosmetomatem pojawiliśmy się również w Aleksandrowie Łódzkim oraz podczas Kraków International Green Film Festiwal. 31 sierpnia byliśmy w poznańskim parku Wilsona podczas Dożynek Miejskich - informuje pracownik działu marketingu.

Pierwszy w Polsce stacjonarny, w pełni automatyczny, Cosmetomat stanie w łódzkim sklepie ekologicznym Na Gramy już w październiku.

Krawczyk zapowiada stopniowe rozszerzanie sieci eko nalewaków. Startup skupi się na Łodzi, a następnie na Poznaniu. Jednocześnie zaznacza, że wszystko dzieje się bardzo szybko, a firma wciąż pracuje nad udoskonalaniem maszyny.

"Dostajemy setki wiadomości"

- W ostatnich tygodniach dostajemy setki wiadomości od osób chcących posiadać Cosmetomat w swoim sklepie lub mieście. W przyszłym tygodniu uruchomimy zbiórkę crowdfoundingową na rozwój naszej działalności - mówi rozmówca polsatnews.pl.

Być może ekologiczną ideę zdecydują się wesprzeć samorządy.

- Mamy szereg propozycji w tym zakresie, choć na razie nie wiemy, czy jest to prawnie możliwe. Prowadzimy jednak działalność zarobkową - wyjaśnił Krawczyk.

W duchu zero waste

Pomysłodawcy chcą, aby w Cosmetomatach pojawiały się ekologiczne środki czystości (płyny do prania i płukania, mycia szyb, podłóg, naczyń i powierzchni). Zapowiadają, że będą zachęcać sklepy i miejsca, w których zagoszczą maszyny, do wybrania takich produktów i poszerzania środowiskowej świadomości klientów.

WIDEO - Demolka za 14,5 miliona dolarów. Tak się burzy w USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ polsatnews.pl