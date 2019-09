Ponad dwa miliardy litrów ścieków zrzucono do Wisły po awarii w Warszawie

Jak przekazała rzecznika GIOŚ we wpisie na Twitterze, zrzucone ścieki to mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami deszczowymi.



"Do Wisły w Warszawie MPWiK zrzuciło awaryjnie już 2 268 656 m sześc. nieoczyszczonych ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami deszczowymi" - napisała rzeczniczka.

W niedzielę o godz. 16.30 ma nastąpić uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu łączącego lewy brzeg Wisły z oczyszczalnią "Czajka".



W niedzielę też prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował media, że trwają prace nad przygotowaniem do naprawy kolektora w oczyszczalni. - Trwają prace nad przygotowaniem się do tego, żeby naprawić kolektor i rurociąg w oczyszczalni ścieków i ustalić przyczynę awarii - powiedział Trzaskowski.



Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę.

