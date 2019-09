Rzeczniczka SLD przeprasza za słowa dot. postawienia Tuska i Kopacz przed Trybunałem Stanu

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska przeprosiła w sobotę na Twitterze za stwierdzenie dot. raportu końcowego komisji ds. VAT. W piątkowym programie TVP Info powiedziała, że jeśli rzeczywiście Tusk i Kopacz wiedzieli o lukach w VAT i nie przeprowadzili działań, to jest to powód to postawienia ich przed Trybunałem Stanu.

Rzeczniczka SLD Anna Maria Żukowska zapytana w piątek w TVP Info o komentarz dot. raportu końcowego komisji śledczej ds. VAT, w którym stwierdzono, że Donald Tusk i Ewa Kopacz powinni zostać postawieni przed Trybunałem Stanu, powiedziała, że jeśli rzeczywiście Tusk i Kopacz wiedzieli o lukach w VAT i nie przeprowadzili działań "to jest to powód to postawienia takiej tezy".

- Jeśli rzeczywiście tak jest, że rząd, premier, najpierw jeden, potem premier Kopacz wiedzieli o tych lukach, o tym, że VAT ucieka i nie przeprowadzili działań, które by nadzorowały w należyty sposób; i jeśli komisja - a wierzę, że dokonała tego w sposób rzetelny - znalazła takie dowody, to jest powód do postawienia takiej tezy - mówiła Żukowska.

"Słowo przepraszam powinno padać wtedy, kiedy jest konieczne, a jest konieczne"

W sobotę opublikowała na portalach społecznościowych oświadczenie, w którym przeprosiła za wypowiedziane w piątkowym programie słowa.

"Słowo przepraszam powinno padać wtedy, kiedy jest konieczne, a jest konieczne. Moją głupotą było użycie trybu warunkowego i stawianie hipotez co do możliwości rzetelnego ustalenia prawdy, które wszak pod rządami PiS nie może być realne" - napisała na Twitterze rzeczniczka SLD.

"Występując wczoraj w programie Gość Wiadomości popełniłam błąd wypowiadając się na temat wniosków i trybu pracy komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Nie powinnam była stawiać żadnych hipotez. Nie mam i moja partia nie ma do efektów prac tej komisji zaufania i nie popieram stawiania Donalda Tuska oraz innych osób przed Trybunałem Stanu. Przepraszam za błąd" - podkreśliła Żukowska.

Przypomniała także, że dla SLD "jednym z kluczowych elementów przywrócenia praworządności w Polsce jest postawienie przed Trybunałem Stanu odpowiedzialnego za łamanie praworządności Zbigniewa Ziobry".

Szanowni Państwo!



Słowo przepraszam powinno padać wtedy, kiedy jest konieczne, a jest konieczne. Moją głupotą było użycie trybu warunkowego i stawianie hipotez co do możliwości rzetelnego ustalenia prawdy, które wszak pod rządami PiS nie może być realne. pic.twitter.com/EVXPO8QvsE — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica ☂️💕📌 (@AM_Zukowska) September 7, 2019

Sejmowa komisja śledcza ds. VAT przyjęła w piątek raport końcowy ze swych prac. Wskazuje on na rozszczelnienie systemu podatkowego w latach 2007-2015, za co należałoby postawić b. premierów i ministrów finansów z rządu PO-PSL przed Trybunałem Stanu. Posłowie opozycji złożyli zdanie odrębne.

"Umiemy powiedzieć głupotę. Umiemy przeprosić"

"Umiemy powiedzieć głupotę. Umiemy przeprosić. Jak to ludzie. Normalni. Więc też robiący błędy. Zawsze tak będzie. Bo to Lewica." - napisał na Twitterze Włodzimierz Czarzasty, lider SLD.

Umiemy powiedzieć głupotę. Umiemy przeprosić. Jak to ludzie. Normalni. Więc też robiący błędy. Zawsze tak będzie. Bo to Lewica.🌹 https://t.co/7WDe7VDmY2 — WłodzimierzCzarzasty 📚📖 #Lewica (@wlodekczarzasty) September 7, 2019

WIDEO - "Interwencja": nielegalnie zajmowali dom pana Marka. Policja pomogła im wprowadzić się na nowo Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ PAP