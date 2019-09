Policjant pilnował zwłok i ściągał filmy pornograficzne. Zrzucił winę na... zmarłego 14-latka

W lutym ubiegłego roku w południowym Londynie 14-letni chłopiec popełnił samobójstwo. Do pilnowania zwłok, do czasu przybycia przedsiębiorcy pogrzebowego, został przydzielony 44-letni policjant, Avi Maharaj.

W czasie nieobecności rodziców chłopca, Maharaj skorzystał z telewizji kablowej i ściągnął cztery filmy pornograficzne. Aby zatrzeć ślady, policjant sfałszował dziennik obecności.

Policjant, nie dość, że pobrał materiały pornograficzne, to próbował zrzucić winę na nieżyjącego chłopca. Funkcjonariusz przekonywał, że 14-latek miał zakupić filmy przed dokonaniem samobójstwa.

Dane z sieci kablowej wskazały winnego

Gdy Graham Miller, ojciec chłopca, zadzwonił do Virgin Media, operatora swojej sieci kablowej, zdał sobie sprawę, że klipy nie zostały pobrane przez jego syna.

Dane z Virgin Media wykazały, że cztery filmy dla dorosłych, które kosztowały w sumie prawie 26 funtów, zostały pobrane między 23:00 a 23:42.

Maharaj twierdził, że opuścił dom o 23:58, ale samochód policyjny pozostawał zaparkowany przed domem do godzny 1:44.

