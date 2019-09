Dawid Podsiadło bierze się za kino. Premiera "Nieznajomych" jeszcze we wrześniu

Dawid Podsiadło przyznał, że nigdy nie marzył, by stać się producentem filmowym. - Nigdy nie wiedziałem, na czym to polega i po co ktoś taki jest na planie - stwierdził. Teraz, gdy już nim jest, zapewnił, że na pewno będzie inwestował w inspirujące go rzeczy.

"Nieznajomi" opowiadają o niej grupa znajomych podczas kolacji decyduje się zagrać w "niewinną" grę. - To historia o ludziach, przyjaźni, relacjach międzyludzkich, tajemnicach i o tym, że warto rozmawiać ze sobą w związkach, niekoniecznie tych romantycznych - wyliczył Podsiadło.

Jest już teledysk do filmu

Produkowany przez Podsiadłę film jest adaptacją międzynarodowego hitu "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie". - Widziałem oryginał kilka lat temu. Bardzo mi się podobał i miał wpływ na moje życiowe podejście - stwierdził artysta.

Powstał już teledysk do piosenki Podsiadły, zapowiadający "Nieznajomych". - Bardzo lubię romans muzyki z filmem. Widok aktorów, którzy śpiewają tekst mojego refrenu, robi na mnie duże wrażenie. To bardzo ekscytujące - mówił.

Klip kończy się przesłaniem, że nie rozstajemy się z komórką przez nawet 13 godzin dziennie. - Nie chcemy mówić, że warto wyrzucić telefon i zamieszkać w dżungli, ale warto zwrócić uwagę na to, ile czasu spędzamy z telefonem i postarać się przypomnieć czasy, kiedy smartfon nie był niezbędnikiem, gdy wystarczyły klucze i portfel - wskazał Podsiadło.

"Nieznajomi" wejdą do kin 27 września.

wka/ml/ Polsat News