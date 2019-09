Czterokrotny zwycięzca Tour de France przedwcześnie zakończył sezon. Przez wypadek w kuchni

- Głupio skaleczyłem kciuk nożem kuchennym i musiałem w nocy poddać się operacji odbudowy uszkodzonego ścięgna - napisał na Twitterze 34-letni kolarz.

- To naprawdę nie jest mój rok, nie mogę się już doczekać 2020 - dodał Froome i zamieścił swoje zdjęcie na łóżku szpitalnym.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R