Bydgoszcz ogranicza ruch samochodowy na Starym Mieście. Bp Tyrawa: decyzja narusza wolność Kościoła

- Organizacja ruchu na Starym Rynku i przyległych uliczkach została szeroko skonsultowana z mieszkańcami. Bydgoszczanie jednoznacznie wypowiedzieli się, że chcą by Stare Miasto było obszarem dla pieszych i rowerzystów, podobnie jak to jest w większości dużych miast - informuje rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy, odnosząc się do listu bp. Jana Tyrawy skierowanego do prezydenta miasta.