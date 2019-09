Pomysłodawca i organizator krynickiego wydarzenia: to było rekordowe Forum Ekonomiczne

W czwartek zakończyło się trwające trzy dni XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju.

- Było ono ciekawsze niż w ubiegłym roku, z większą ilością wydarzeń merytorycznych i na pewno liczniejsze ze względu na rekord frekwencyjny, który zanotowaliśmy - zaznaczył Berdychowski.

- To co jest najważniejsze, kiedy rozmawiamy o wyjątkowości tego wydarzenia, to że w ciągu niespełna trzech dni odbyło się prawie 340 różnego rodzaju wydarzeń z udziałem bardzo ważnych gości z kilkudziesięciu krajów Europy, Azji, Ameryki - wskazał organizator.

Według niego impreza gościła w ciągu trzech dni około 5,3 tysięcy uczestników, najwięcej w historii Forum Ekonomicznego.

Raport: Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów

W tym roku – zaznaczył Berdychowski – wyjątkowym wydarzeniem była prezentacja „Raportu Forum Ekonomicznego: Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes raport” opracowanego wspólnie przez ISW oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W raporcie tym eksperci przeanalizowali m.in. kwestie zamożności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zachodzące zmiany potrzeb transportowych, rozwój regionalnych innowacji ekologicznych, systemy opieki osób starszych, trendy w optymalizacji i uszczelnianiu systemów podatkowych, dynamikę rynku pracy czy rozwój rolnictwa.

W opracowaniu wskazali m.in., że przy założeniu utrzymania wzrostu gospodarczego, polskie PKB na mieszkańca będzie takie jak w krajach starej piętnastki UE za 14 lat, a Niemiec za 21 lat.

Zdaniem Berdychowskiego znaczące były też obrady Forum Cyberbezpieczeństwa oraz Forum Ochrony Zdrowia, podczas których ponad 100 ekspertów z całego świata omówiło kilkadziesiąt tematów.

Nagrodę Człowieka Roku 2018 otrzymał premier Mateusz Morawiecki

W środę wieczorem podczas uroczystej gali ogłoszono nagrody XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Nagrodę Człowieka Roku 2018 otrzymał premier Mateusz Morawiecki, który – jak akcentował w laudacji Berdychowski - przeniósł z biznesu do polityki m.in. sprawność, efektywność zarządzania i umiejętność kierowania dużymi zespołami ludzi.

- W 2018 r. Polska pokazała lwi pazur - zawdzięczamy to przedsiębiorcom, którzy biorą byka za rogi - mówił szef rządu, odbierając nagrodę.

Wręczono także tytuł firmy roku, którym wyróżniono bank PKO BP SA. Nagrodę Gospodarczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, będącą jednocześnie nagrodą specjalną krynickiego forum - otrzymała szefowa grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Natomiast Nagrodą Nowa Kultura Nowej Europy im. Stanisława Vincenza dla twórców i promotorów kultury za wybitne osiągnięcia w popularyzacji kultury naszego regionu wyróżniono węgierskiego literaturoznawcę i historyka kultury prof. Csaba György Kissa.

Berdychowski zaprosił na przyszłoroczne, jubileuszowe XXX Forum Ekonomiczne.

- To co udało nam się dotychczas zrobić, to potwierdzić, iż z roku na rok wydarzenia przez nas przygotowywane są bardziej interesujące, żywsze. W związku z tym na pewno Krynica w przyszłym roku będzie ciekawsza i dlatego warto do niej przyjechać - zapowiedział.

dc/ PAP