Transmitowali z helikoptera wyścig kolarski, przy okazji uchwycili plantację marihuany na dachu

Niecodzienny widok obejrzeli widzowie śledzący zmagania kolarzy na ósmym etapie wyścigu Vuelta a Espana. Plantacja pojawiła się na ostatnim kilometrze trasy z Valls do Igualady w Katalonii.

Obraz z "loku ptaka" wyglądał efektownie, jednak w pewnym momencie uwagę widzów, bardziej niż finiszujący kolarze, przykuł dach jednej z kamienic stojących przy trasie, na którym zauważono plantację marihuany.

