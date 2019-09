Szef rządu w Polsat News: Schetyna zrejterował przed Kaczyńskim

- Widzę, że Grzegorz Schetyna zrejterował przed panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim - powiedział w Gościu Wydarzeń w Polsat News - premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób odniósł się do decyzji lidera PO, który ogłosił, że kandydatką na premiera KO jest Małgorzata Kidawa-Błońska, która będzie "jedynką" listy Koalicji w Warszawie. Schetyna będzie startować z pierwszego miejsca we Wrocławiu.

Wcześniej ogłoszono, że Schetyna będzie "jedynką" Warszawie, gdzie listę PiS otwiera Jarosław Kaczyński.

Piotr Witwicki zapytał szefa rządu, czy jest w stanie debatować z Kidawą-Błońską.

- Dla PiS ważny jest program, a PO pokazuje co jakiś czas PR-owe sztuczki, jakieś sześciopaki, a z których nie wiadomo co ma wynikać. Sztaby wyborcze zadecydują, czy będzie debata, czy też szereg debat, bo jest wielu kandydatów z opozycji - odparł premier.

Na uwagę, że zostało na takie debaty mało czasu, premier powiedział, że PiS prowadzi "poważną kampanię z poważną ofertą dla Polaków".

- Jaka jest wizja Polski, do kogo ma należeć Polska. Do jakiejś grupy interesów czy grup interesów, jak było do tej pory, a część Polski wręcz do mafii VAT-owskiej, przestępców podatkowych czy do wszystkich Polaków? Na takie pytania będą odpowiadali Polacy 13 października i na takie pytania jestem oczywiście gotów odpowiadać, dyskutować - zaznaczył Morawiecki.

- Jestem gotów dyskutować z każdym. Natomiast przede wszystkim chcemy, by polityka była poważna, żebyśmy w poważny sposób podchodzili do problemów. PiS zaproponował swój program w wielu dziedzinach. Tymczasem nasi poprzednicy w najszybszym tempie zadłużali Polskę, jeśli uwzględnić prywatyzację, zyski firm i przede wszystkim OFE - dodał premier.

ml/ Polsat News