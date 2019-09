Bahamy szacują straty po przejściu huraganu Dorian. Zginęło 7 osób

Prędkość wiatru nie przekracza obecnie 175 km na godzinę - podało amerykańskie Krajowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

Premier Minnis, który odbył we wtorek lot nad wyspami Abaco i zamierza w taki sam sposób ocenić zniszczenia na wyspie Wielka Bahama, powiedział dziennikarzom, że niemal 60 proc. budynków w mieście Marsh Harbour, położonym na wyspie Wielkie Abaco, zostało zniszczonych. Jedna z miejscowości usytuowanych w pobliżu tego 5-tysięcznego miasta została dosłownie starta z powierzchni ziemi - dodał.

Straty są ogromne

Dorian szalał na Bahamami w nocy z niedzieli na poniedziałek, zatrzymawszy się na wiele godzin nad wyspami. Ciągły wiatr przekraczał prędkość 290 km/godz., a w porywach - nawet 350 km/godz. Fale sztormowe osiągały wysokość ponad 7 metrów. Żywioł spowodował gigantyczne powodzie. Straty są ogromne. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych zostało około 13 tysięcy domów.

- Jesteśmy świadkami historycznej tragedii - oświadczył Hubert Minnis.

Według NHC Dorian będzie tracił na sile, powoli przesuwając się w stronę Florydy. We wtorek Krajowe Centrum ds. Huraganów podało, że jest on obecnie kwalifikowany jako huragan kategorii 2 w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona.

⚠️Ostrzeżenie⚠️ Siła huraganu #Dorian zmalała do 2. kategorii, jednak nadal pozostaje on niebezpiecznym huraganem, zagrażającym wschodniemu wybrzeżu Florydy, a następnie Georgii, Karoliny Płd. i Płn.



Prosimy o bezwzględne stosowanie się do zaleceń miejscowych służb. https://t.co/M0IhS2eu5Q