Ruszyła Telemetria Polska. Projekt KRRiTV zakłada nowe podejście do pomiaru oglądalności mediów

Telemetria Polska zakłada pomiar mediów obejmujący badanie korzystania nie tylko z telewizji i radia, ale również internetu - informuje portal money.pl.

Badanie wykorzystuje dane z wielu różnych źródeł takich jak m.in. panel telemetryczny, panel RPD (return path data - dane pochodzące z dekoderów telewizji kablowej przesyłane ścieżką zwrotną od dekodera do operatora - przyp.red.) czy panel DMP (gromadzi dane o preferencjach widzów wideo z inteligentnych telewizorów Smart Tv i oraz tzw. ciasteczek w smartfonach) i łączy ich wyniki.

Media tradycyjne mają w ten sposób zyskać zupełnie nowe narzędzie, które od dawna wykorzystywane jest skutecznie w internecie do zwiększania dokładności pomiarów i badania rynku.

Monetyzacja z efektywnością internetu

Telemetria Polska pozwala na lepsze poznanie odbiorcy, a zatem dopasowanie do niego lepszej oferty. Jednym ze stosowanych rozwiązań jest Dynamiczne Wstawianie Reklam (DAI - Dynamic Ad Insertion) polegające na rozszczepieniu sygnału i spersonalizowaniu ofert reklamowych.

W czasie panelu "Nowe technologie - nowe wyzwania", który odbył się w czasie 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, Jacek Świderski, prezes holdingu Wirtualna Polska SA porównał DAI do auta hybrydowego. Wiadomo, że samochody elektryczne to przyszłość, ale to co może zaproponować rynek to hybryda.



- Od kwietnia tego roku stosujemy DAI jaki pierwszy podmiot w tej części Europy. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie monetyzować strumień w telewizji z efektywnością internetu - powiedział Świderski cytowany przez portal money.pl.

DAI zdaniem Świderskiego może pomóc nadawcom, którym wyzwania stawiają konkurencyjni producenci treści. Jednak DAI jest jedynie jednym z elementów układanki. Aktualnie trwają prace rozbudowujące panel telemetryczny i RPD. Powstaje już również prototyp zintegrowanego systemu pomiaru.

Jednoźródłowy system pomiaru

Prace rozwojowe nad projektem trwały od kwietnia 2018 do czerwca 2019 roku. Zakończono już pierwszą fazę czyli uruchomienie jednoźródłowego pomiaru.

Obecnie pomiar mediów realizowany jest na kilka sposobów. Pracownia Nielsen prowadzi badanie oglądalności telewizji, słuchalność radia mierzy Kantar MillwardBrown, a oglądalność witryn internetowych firma Gemius. Badania te nie uwzględniają jednak przenikania się mediów i często oparte są na nieco przestarzałych metodach.

Ustawa o radiofonii i telewizji nakłada na KRRiT zadanie organizowania badań treści i odbioru usług medialnych (Art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy o radiofonii i telewizji). Dotychczas to zadanie nie było wykonywane samodzielnie. KRRiT korzystała z badań i analiz rynkowych, nie prowadząc własnych prac, chociaż właśnie taka tendencja jest charakterystyczna dla wielu systemów medialnych w innych krajach europejskich.

Projekt Telemetria Polska zmierza do uruchomienia jednoźródłowego pomiaru konsumpcji mediów elektronicznych. Pomiarem będą objęte: telewizja linearna, telewizja on-line, VoD, telewizja mobilna, radio tradycyjne, radio cyfrowe, internet stacjonarny i internet mobilny.