Wpadka prezydent Gdańska. Dulkiewicz przeprosiła za "egzotycznych gości"

Burmistrz Londynu Khan i sekretarz stanu landu Berlin Chebli uczestniczyli w niedzielę w Europejskich Centrum Solidarności w debacie "Solidarność i pokój. Miasto jako europejska wspólnota". Jej uczestnikami byli także wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Dulkiewicz i prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Prezydent Gdańska powiedziała w ECS zwracając się do zagranicznych gości, że "30 lat temu zaczęła się wolna Polska i dzięki tym zmianom weszliśmy do Unii Europejskiej, wcześniej do NATO, i możemy dzisiaj tutaj swobodnie siedzieć i rozmawiać, mieć gości takich egzotycznych jak Wy".

To się nie dzieje 😯

Pani #Dulkiewicz nazywa swoich gości egzotycznymi 😮😮

może to przez upały? 😳pic.twitter.com/ZNo4nWIIk5 — PiS Warmińsko-Mazurskie (@PiS_WarmiaMazur) 1 września 2019

Później poinformowała na Twitterze, że za sformułowanie "egzotyczni goście" osobiście przeprosiła. "Dziękuję uczestnikom debaty w ECS. Ich obecność w mieście wolności, równości i solidarności była symboliczna. Za przejęzyczenie osobiście przeprosiłam. Niefortunne słowo oboje przyjęli z uśmiechem. Szacunek, różnorodność i tolerancja - niech te przesłania płyną od nas w świat" - napisała Dulkiewicz.

Dziękuję uczestnikom debaty w ECS. Ich obecność w mieście wolności, równości i solidarności była symboliczna. Za przejęzyczenie osobiście przeprosiłam. Niefortunne słowo oboje przyjęli z uśmiechem. Szacunek, różnorodność i torelancja - niech te przesłania płyną od nas w świat. — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) 1 września 2019

dk/ PAP