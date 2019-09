Premier do uczniów: reforma szkolnictwa będzie wam służyć

"Tak jak Google nie zastąpi wam wiedzy, nauczyciela, tak Facebook nie zastąpi wam przyjaciół, koleżanek, kolegów, których poznajecie w szkole - pamiętajcie, że to szkoła jest tym podstawowym miejscem, gdzie rodzi się wiedza" - mówił do uczniów szkoły podstawowej w Pruszkowie premier Morawiecki.

Premier nawiązał do rymowanki "ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz", mówiąc, że to "bardzo słuszne" powiedzenie. Wyraził również opinię, że "nauka to do potęgi klucz też (...) dla wszystkich mądrych państw i mądrych narodów". Dlatego - dodał - "im więcej tej nauki zostanie w głowach dzieci, tym będzie lepiej".

"Wszystko będzie dobrze"

"Wiem, że wchodzimy teraz w ten moment, gdy reforma szkolnictwa jest na pewnym zakręcie, jest pewien sprawdzian tej reformy" - podkreślił premier. Wyraził jednocześnie wiarę, że "wszystko pójdzie dobrze". Dodał, że "trzeba dać czas, żeby się to wszystko ułożyło".

Premier wyraził też nadzieję, że te zmiany, "odpowiadające na wiele potrzeb" uda się wdrożyć "w sposób łagodny" i że "pójdzie to całkiem nieźle". "Zobaczycie za kilka miesięcy, że reforma ta będzie dobrze służyła uczniom" - dodał Morawiecki.

"Podwójny rocznik" w szkołach

W związku z reformą edukacji w pierwszych klasach szkół średnich będzie w tym roku więcej uczniów niż w latach ubiegłych - tzw. podwójny rocznik, czyli ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letnich szkół podstawowych. W pierwszych klasach liceów uczyć się będzie 333,3 tys. uczniów, w pierwszych klasach techników - 299 tys. uczniów, a w pierwszych klasach szkół branżowych pierwszego stopnia - 109,7 tys. uczniów.

WIDEO - "Najczarniejsze dni w naszych dziejach". Poranne uroczystości na Westerplatte Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/ PAP