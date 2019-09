Porwali 92-latka. Z mieszkania mieli wynieść go w lodówce

Mała ciężarówka zatrzymała się przed domem starszego małżeństwa w południowej części Delhi (Indie). Ze środka wysiadło sześciu mężczyzn, którzy po tym, jak weszli do mieszkania, odurzyli mieszkającą tam parę seniorów środkami nasennymi. Następnie wsadzili 92-letniego mężczyznę do lodówki i przenieśli go do samochodu - informują indyjskie media. Policja do tej pory nie odnalazła sprawców.