Schetyna: nigdy więcej wojny, nienawiści, agresji, gwałtu i niechęci do innych

- Nigdy więcej wojny, nigdy więcej nienawiści, nigdy więcej agresji, gwałtu i niechęci do innych. To jest dzisiaj przesłanie, z którym wchodzimy w najbliższe dni. Wierzę, że to zostanie, nie tylko przez dni wrześniowe, w nas na zawsze, bo to jest rzecz ważna i zawsze będziemy o tym przypominać - powiedział Schetyna na briefingu prasowym przed budynkiem Poczty Polskiej w Gdańsku.

"W tym miejscu "»lała się polska krew«"

Wcześniej lider PO i inni przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

- Dziękuję za dzisiejsze uroczystości. Chciałem podziękować serdecznie prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz za organizację. Dziękuję za to, że udało się, jak w niewielu momentach ostatnich miesięcy i lat, zorganizować ważną uroczystość, gdzie mogliśmy być wszyscy razem, obok siebie i oddawać cześć bohaterom i wspominać tamten czas - podkreślił Schetyna.

Lider PO zwracał uwagę na to, jak ważne miejsce w historii Polski zajmuje Gdańsk.

- 1 września to szczególna data w historii Polski i w historii świata. Jesteśmy w Gdańsku, gdzie 80 lat temu wszystko się zaczęło. Zaczęła się II wojna światowa z konsekwencjami na wiele dziesięcioleci. Rano byliśmy na Westerplatte, a później na Cmentarzu na Zaspie, gdzie chowano tych, którzy w pierwszych godzinach wojny oddali ofiarę życia - polskich kolejarzy i celników. Jesteśmy tutaj - przed budynkiem Poczty Polskiej, która także jest miejscem symbolicznym, bronionym przez blisko 24 godziny przez pracowników poczty - mówił Schetyna.

Lider PO przypominał, że w tym miejscu "lała się polska krew", podobnie jak na Westerplatte oraz w wielu innych miejscach w Polce.

"Pamiętamy i będziemy pamiętać"

- Są dziś z nami w Gdańsku ludzie PO i Koalicji Obywatelskiej, ale tę akcję przeprowadzamy w całym kraju, żeby powiedzieć, że pamiętamy i będziemy pamiętać. Mamy ze sobą plakat autorstwa Marka Żuławskiego z hasłem "Poland first to fight", który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości jego małżonki pani Marii Żuławskiej. Dzisiaj go promujemy i pokazujemy, że ta historia, która zdarzyła się 80 lat temu, jest częścią naszej historii. Jest częścią wielkiej, dumnej historii Polski, która zawsze potrafiła podjąć walkę, chciała i walczyła o to, co najważniejsze - o podmiotowość, wolność, honor, godność i o solidarność - wskazał Schetyna.

Dodał, że mówi to "w miejscu symbolicznym, jak niewiele polskich miast".

- Historia Gdańska to wszystko tak bardzo obrazuje i pokazuje - ocenił lider PO.

WIDEO - "Charakterystyczne chrapanie osoby w stanie agonalnym". Nowe informacje ws. poszukiwań grotołazów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP