Pięć ofiar śmiertelnych, w tym sprawca, strzelaniny w Teksasie

Według komunikatu policji uzbrojony napastnik został zastrzelony w sąsiednim mieście Midland, w sali multipleksu Cinergy. Obecnie sytuacja jest opanowana i wszczęto dochodzenie w celu ustalenie okoliczności incydentu.

Burmistrz Midland Jerry Morales powiedział telewizji CNN, że napastnik został zastrzelony na parkingu przed multipleksem. - Mamy nadzieję że to jedyny sprawca - dodał.

Morales oświadczył, że nic mu nie wiadomo o sprawcy, ani o motywach, którymi się kierował. Poinformował, że podczas wymiany ognia z napastnikiem jeden policjant został ranny.

BREAKING: Video footage reportedly shows one of the suspect's in the Odessa,TX shooting being shot in Midland, TX in a mail van.#Texas #activeshooterpic.twitter.com/4x35vG2N0X