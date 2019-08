Pompeo: mamy informacje, że irański tankowiec płynie do Syrii

"Mamy wiarygodne informacje, że tankowiec jest w drodze i udał się do portu w Tartus w Syrii. Mam nadzieję, że zmieni kurs” - napisał Pompeo na Twitterze. "Dużym błędem było zaufanie Zarifowi" - dodał.

Słowa Pompeo odnosiły się do ministra spraw zagranicznych Iranu Mohammada Dżawada Zarifa, który zapewniał wcześniej Wielką Brytanię, że tankowiec Adrian Darya po uwolnieniu go z Gibraltaru nie popłynie do Syrii.

Tankowiec zatrzymała 4 lipca w pobliżu Gibraltaru brytyjska piechota morska w związku z podejrzeniem, że zamierza dostarczyć ładunek irańskiej ropy do Syrii, co byłoby złamaniem sankcji nałożonych na to państwo przez Unię Europejską. Ostatecznie statek uwolniono 18 sierpnia mimo sprzeciwu Stanów Zjednoczonych. Władze USA zapowiedziały wtedy, że podejmą wszelkie działania, by uniemożliwić mu dowiezienie ładunku do Syrii.

las/ PAP