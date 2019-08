Premier: 200 ambulansów trafi do szpitali na przełomie września i października

We współpracy z państwem - wojewodami, z samorządami, z panem ministrem zdrowia, przygotowaliśmy listę 200 karetek pogotowia, 200 ambulansów, które trafią do szpitali na przełomie września i października - powiedział podczas spotkania z wojewodami premier Mateusz Morawiecki.

- Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, w którym pokazujemy, w jaki sposób konstruktywnie, bardzo pozytywnie rozwijać współpracę między rządem, samorządami w ramach unitarnego państwa, w ramach państwa, które w jako jedność buduje wartość dla obywateli, dla wszystkich Polaków i tę wartość dzisiaj chcemy przedstawić Polakom w postaci dwóch programów, które dzisiaj poprzez ręce państwa wojewodów chcemy poprosić o ich sprawną dystrybucję, o ich sprawne przedstawienie mieszkańcom poszczególnych województw - powiedział premier.

Pierwszy program, o którym mówił premier, to projekt wymiany taboru ambulansów. Zaznaczył, że "bardzo często mamy do czynienia z wnioskami ze strony czy to samorządów, czy bezpośrednio szpitali" w tej sprawie.

- Zapoznałem się ze statystyką - wiem, że co trzeci ambulans jest starszy niż sześć lat, podczas gdy ambulansy służą w sposób intensywny i też zasługują na swoją emeryturę, na swój odpoczynek i ambulans starszy niż 6-7 lat powinien być wymieniony - powiedział Morawiecki.

- We współpracy z państwem - wojewodami, z samorządami, z panem ministrem zdrowia, przygotowaliśmy listę 200 karetek pogotowia, 200 ambulansów, które trafią do szpitali, do jednostek na przełomie września i października - zapowiedział szef rządu.

- To jest coś bardzo potrzebnego, żeby lepiej móc służyć obywatelom - podkreślił.

"To jak ważna jest sfera ratownictwa medycznego"

Po spotkaniu z wojewodami z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego minister Szumowski stwierdził, że - to jak ważna jest sfera ratownictwa medycznego, jaki ważni są ratownicy medyczni, jak ważne są zespoły ratownictwa medycznego nikogo nie trzeba przekonywać.

Wskazał, że przykładem może być akcja w Tatrach sprzed kilku dni. Podczas ubiegłotygodniowej burzy w górach zostało poszkodowanych ponad 150 turystów przebywających w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne spowodowały śmierć czterech osób, w tym dwojga dzieci. Piąta osoba, w wyniku wyładowań, poniosła śmierć w słowackiej części Tatr.

Szef MZ ocenił, że akcja ratownicza była "niebywale sprawna".

- Tam polskie ratownictwo medyczne i górskie ratownictwo pokazało, bardzo sprawną, bardzo dobrze skoordynowaną akcję – stwierdził.

- To jest obszar, w którym państwo powinno wziąć na siebie ciężar koordynacji, ciężar zobowiązań. Dlatego też wykonujemy to i przeprowadzamy reformę ratownictwa medycznego – dodał. Minister przypomniał, że wiosną br. ratownictwo zostało upaństwowione - po to właśnie, by to państwo koordynowało ratowanie życia obywateli.

- W zeszłym roku przez ministerstwo zdrowia sfinansowaliśmy wyposażenie na stu szpitalnych oddziałach ratunkowych. (…) Teraz rozpoczynamy ogromny program wymiany taboru karetek - 200 karetek w Polsce – powiedział.

"Czy pacjent z zagrożeniem życia dojedzie szybciej czy nie, to są minuty życia"

Zaznaczył, że skracanie czasu dotarcia do lekarza i poprawa jakości transportu jest niezwykle ważne.

- Czy pacjent z zagrożeniem życia dojedzie szybciej czy nie, to są minuty życia. Karetka i jej nowoczesne wyposażenie ma czasami fundamentalne dla tego, czy pacjent przeżyje czy nie – wskazał.

- 80 mln zł ulokowaliśmy w tym programie. Dwieście karetek. Cała Polska jest objęta tym programem, nie ma wykluczonego województwa. Tak naprawdę wszystkie wnioski, które trafiły do nas poprzez wojewodów zostały rozpatrzone – dodał. Minister zapewnił, że - nawet najmniejsza gmina czy powiat były traktowane tak samo.

- Wymienimy naprawdę istotną część tych ambulansów, po to, by zespoły ratownictwa medycznego bezpiecznie dojechały do pacjenta, i z pacjentem bezpiecznie dotarły do szpitala, by pacjent przeżył, by była możliwość ratowania jego życia i zdrowia – powiedział.

- Myślę, że to ogromny zastrzyk wsparcia dla państwowego ratownictwa medycznego, dla polskich pacjentów, dla polskich samorządów - dla polskich gmin, polskich powiatów i województw. Cieszę się, że możemy to ogłosić, że możemy z tym programem ruszyć i jak najszybciej będziemy podpisywali umowy z beneficjentami - dodał.

