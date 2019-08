Posłowie PO-KO pytają Kancelarię Sejmu o listy poparcia kandydatów do KRS

Posłowie PO-KO skierowali w piątek pismo do szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej z pytaniami dot. list poparcia kandydatów do KRS. Chcą wiedzieć ilu sędziów łącznie poparło kandydatury do nowej KRS oraz ilu kandydatów do nowej KRS podpisało swoje własne listy poparcia.