"Składamy wniosek o wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobry"

- Polityczną odpowiedzialność za to co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości ponosi Zbigniew Ziobro - mówił w czwartek lider PO Grzegorz Schetyna. - Składamy wniosek, żeby doprowadzić do debaty i pokazać, że taka polityka prowadzi do niszczenia ludzi, sędziów, zmasowanego hejtu w mediach społecznościowych względem tych, którzy nie byli zgodni z polityka obecnej władzy - wskazał.