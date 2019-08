Dulkiewicz: Gdańsk tak naprawdę finansuje edukację, a rząd jedynie dopłaca

Rząd we wtorek przyjął wstępnie projekt budżetu na 2020 r.

Dulkiewicz: deficyt przerzucany na samorząd

Premier Mateusz Morawiecki i minister finansów Marian Banaś poinformowali, że m.in. zakłada on, po raz pierwszy od początku transformacji, brak deficytu i zrównoważenie wydatków i dochodów na poziomie 429,5 mld zł. Premier mówi też, że wydatki na służbę zdrowia przekroczą 5 proc. PKB. Natomiast wydatki na cele społeczne mają wynieść ponad 66 mld zł. Utrzymane mają być także wydatki na politykę obronną i inne bardzo ważne dla polityki gospodarczej państwa kwestie. Dochody z VAT mają wynieść 200,2 mld zł, a z CIT 41,1 mld zł.

Odnosząc się do tych danych Aleksandra Dulkiewicz zapytała na Twitterze, czy deficyt "wyparował". "Jest przerzucony na samorządy: to m.in. podwyżki dla nauczycieli, wzrost cen energii, mniejsze wpływy z PIT! W Gdańsku to minus 160 mln!" - dodała.

- Dzisiaj przedstawiliśmy gdańskim radnym stan przygotowania do nowego roku szkolnego. Po raz pierwszy w obecnym roku szkolny, 2019/20, wydatki budżetu miasta Gdańsk przekroczą jeden miliard złotych. To jest 1/3 budżetu miasta - powiedziała prezydent Gdańska w rozmowie z Piotrem Witwickim w programie "Wydarzenia i Opinie".

Nie z budżetu państwa, a z kasy miasta

Dulkiewicz podkreśliła, że "wydatki rosną w gigantycznym tempie".

- Mniej niż połowa z tego miliarda, ok. 457 mln zł będzie pochodziło z subwencji oświatowej, czyli tego, co budżet państwa powinien, zgodnie z przepisami, wkładać jako finansowanie edukacji w samorządach - dodała.

- Dzisiaj prawda wygląda tak, że Gdańsk, ale także inne samorządy, to one tak naprawdę finansują edukację, a rząd jedynie dopłaca - stwierdziła.

Prezydent Gdańska dodała także, że szef MEN Dariusz Piontkowski "przecierał oczy ze zdumienia" na spotkaniu z wiceprezydentem miasta, kiedy dowiedział się, że "kilkaset gmin w Polsce jest zagrożonych bankructwem ze względu na podwyżki dla nauczycieli".

- Skądinąd są słuszne, ale są z kieszeni samorządu - powiedziała Dulkiewicz.

Gdańsk czeka na fekalia z Warszawy

Prezydent Gdańska poinformowała, że u ujścia Wisły oczekiwane są ścieki pochodzące z awarii kolektora w Warszawie i awaryjnego zrzutu jaki rozpoczął się wskutek zawalenia tuneli pod dnem Wisły.

- Awaria zaskoczyła wszystkich, bo tak jest z awariami i z wypadkami. Ja bardzo wcześnie rano wczoraj [w środę - red.] otrzymałam już telefon od pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego uprzedzający i informujący o tej sytuacji - powiedziała Dulkiewicz. Nie chciała przy tym powiedzieć, czy informację tę otrzymała wcześniej niż rząd.

Dodała, że po tym telefonie "od razu powiadomiła zarządzanie kryzysowe w Gdańsku".

- Więc jesteśmy przygotowani, czuwamy. Natomiast słuchajmy też tego, co mówią fachowcy. Dzisiaj mówienie o tym, jaki będzie skutek tej awarii, jest czymś szalenie przedwczesnym. Być może będzie tak, że to, co dopłynie do Gdańska, tak naprawdę nie wywoła tak dużego ekologicznego skutku - dodała.

- Dzisiaj najważniejsze jest, żeby jak najszybciej ustalić przyczyny awarii, usunąć ją i zajmować się usuwaniem skutków – stwierdziła.

