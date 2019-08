Awaria w stołecznej oczyszczalni ścieków. Nieczystości płyną Wisłą do Płocka

- Dzisiaj w godzinach rannych mieliśmy do czynienia z awarią kolektora, który przesyła część ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do Oczyszczalni Ścieków "Czajka". Podjęto decyzję o dokonaniu kontrolowanego spustu nieczystości do Wisły - poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Pytany, w jakim tempie ścieki przedostają się do Wisły, odpowiedział, że są to "3 metry sześcienne na sekundę".

O godz. 12:30 w stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się pilny sztab kryzysowy w związku z awarią układu przesyłowego ścieków.



- Niestety wróciliśmy do sytuacji sprzed roku 2012 r., kiedy ta część ścieków była bezpośrednio odprowadzana do Wisły. Uspokajam warszawiaków, woda jest pitna i bezpieczna. Miejsce, gdzie spływają zanieczyszczenia, jest poniżej wszystkich ujęć wody - wskazał prezydent stolicy po posiedzeniu sztabu.

Jak mówił, w spotkaniu uczestniczyły wszystkie służby, by móc ocenić możliwe skutki tej awarii. - Teraz trwa ocena, bo trzeba było ten rurociąg oczyścić - wyjaśnił.

"Współpracujemy z sanepidem"

- Z naszych obliczeń, które przeprowadziło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wynika, że Wisła, która będzie odprowadzać te ścieki, dotrze do Płocka za około 50 godzin. Przez cały czas współpracujemy z Sanepidem, z wojewodą mazowieckim i innymi wojewodami po to, by oceniać wpływ tej awarii na kolejne miejscowości" - przekazał Trzaskowski.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w stolicy Renata Tomusiak przekazała dziennikarzom, że służby i konsultanci przedsiębiorstwa wchodzą do tunelu - instalacji wybudowanej około 11 metrów pod dnem Wisły. Biegną tamtędy dwa kolektory, którymi są przesyłane ścieki. Jak zaznaczyła, nieznane są jeszcze przyczyny awarii. - Liczymy na to, że nie są to bardzo poważne uszkodzenia - powiedziała.

"Brak zagrożenia dla wody w Warszawie"

Wyjaśniła, że tunel ma około 1300 metrów długości. Nie mogła jednak podać, czy do uszkodzenia doszło na jego początku czy dalej. - Musimy poczekać na to, co nasze służby ustalą po oględzinach - dodała.

Tomusiak zapewniła, że awaria nie spowodowała "najmniejszego zagrożenia dla wody w Warszawie". "Ujęcia wodociągowe są usytuowane w innym miejscu, wyżej. To, gdzie musimy zrzucać ścieki, jest dużo niżej" - podkreśliła

Kolejne posiedzenie sztabu ma odbyć się w czwartek.

"Czajka" jest obecnie jedną z największych i najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce. Do 2012 roku oczyszczano tu ścieki wyłącznie z prawobrzeżnych dzielnic Warszawy i okolicznych gmin: Legionowa, Zielonki, Jabłonnej, Marek i Ząbek (ok. 180 tys. metrów sześciennych dziennie). W lipcu 2012 r. do oczyszczalni kolektorami przesyłowymi położonymi pod dnem Wisły, dopłynęły ścieki z centralnej i północnej części Warszawy lewobrzeżnej (ok. 240 tys. metrów sześciennych dziennie).

