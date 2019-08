Wzrost liczby samobójstw w siłach powietrznych USA. "Tracimy więcej ludzi niż w walce"

- W USAF tracimy więcej ludzi z powodu samobójstw niż z jakikolwiek innej wrogiej przyczyny, nawet więcej niż w walce. Jeśli czegoś nie zrobimy, możemy stracić w 2019 roku do 150, 160 ludzi – powiedział cytowany przez amerykańskie media Kaleth Wright, który jako jedyny w USAF ma najwyższy stopień podoficerski Chief Master Sergeant. Stopień ten, pod względem protokolarnym równoważny trzygwiazdkowemu generałowi, nosi doradca szefa sztabu USAF reprezentujący ich korpus podoficerski.

Apelują o pomoc



Alarmująca sytuacja sprawiła, że na początku sierpnia szef sztabu sił powietrznych gen. Dave Goldfein nakazał, by w ramach prewencji samobójstw każde skrzydło USAF przeznaczyło jeden dzień na zwolnienie personelu od obowiązków służbowych.



- Wiem, że są to małe gesty, zważywszy na to wszystko, co dzieje się w 20. Skrzydle Myśliwskim, na powagę rzeczy, które się wydarzyły, oraz wszystkie poświęcenia ze strony was i waszych rodzin - ocenił płk Derek J. O'Malley, dowódca stacjonującego w bazie Shaw w Południowej Karolinie 20. Skrzydła Myśliwskiego, w którym odnotowano w bieżącym roku trzy samobójstwa.



Władze wojskowe zastanawiają się, jak przeciwdziałać rosnącej fali samobójstw, i apelują o większą pomoc dla Amerykanów służących w siłach zbrojnych. Mówi się o zaniedbaniach w kwestii zdrowia psychicznego.

Coraz więcej samobójstw wśród Amerykanów



Według raportu Pentagonu w latach 2015–2017 w siłach powietrznych notowano corocznie około 60 samobójstw żołnierzy służby czynnej, około 10 wśród rezerwistów i od 12 do 21 w stanowych Powietrznych Gwardiach Narodowych. W roku 2008, w którym zaczęto prowadzić odpowiednie statystyki, samobójstwo podejrzewano przy 45 zgonach.

Liczba samobójstw rośnie wśród całej ludności USA. Ich wskaźnik zwiększył się od roku 1999 do 2017 o 33 proc., do poziomu najwyższego w czasach powojennych.



W ubiegłym roku odebrało sobie życie 321 osób pełniących służbę w siłach zbrojnych USA. 138 tych przypadków dotyczyło armii (czyli sił lądowych), 68 marynarki wojennej, 58 sił powietrznych i 57 korpusu piechoty morskiej.

zdr/ PAP