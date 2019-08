"Pana ojciec był działaczem PZPR-u" vs. "jeden z największych PiS-owskich chamów"

- Pan chciałby, żeby państwo działało tak, jak działało kiedyś, kiedy pana ojciec był działaczem PZPR - powiedział w programie "Polityka na Ostro" senator PiS Jan Mosiński do posła PO Tomasza Cimoszewicza. - Drogi panie mój ojciec wprowadził Polskę do Unii Europejskiej i dzięki temu miliony Polaków mają codziennie dopłaty z tego względu - odpowiedział Cimoszewicz.

W gorącej wymianie zdań Cimoszewicz dodał, że według niego to PiS wprowadziło "komunę".

Cimoszewicz o Mosińskim: "cham"

- Odbieracie wolność społeczeństwu - stwierdził polityk Platformy.

Powiedział również, że Jan Mosiński "jest jednym z największych chamów PiS-owskich". Prowadząca program Agnieszka Gozdyra zapytała Cimoszewicza, czy przeprosi za swoje słowa.

- Mam przeprosić za to, że ten pan jest chamem i regularnie zachowuje się jak cham? Nie przeproszę - odpowiedział polityk PO.

Z kolei senator Mosiński powiedział, że "jego te słowa przerażają".

"Minister nie jest sprzątaczką"

Senator Jan Mosiński skomentował słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że "w dużych instytucjach czasem nie można określić, jakie typu brudy są w kącie jakiego pokoju".

- Minister nie jest sprzątaczką i to, co robią jego zastępcy poza zakresem obowiązków, trudno jest wyłapać - powiedział Mosiński.

Cimoszewicz stwierdził, że słowa senatora są "pełne pogardy w stosunku do sprzątaczek i osób, które wykonują tę prace".

- Te osoby cechują się dużo lepszym charakterem niż wasi ministrowie – dodał.

W zeszłym tygodniu portal Onet.pl opisywał proceder "hejtowania", dyskredytowania i szkalowania niektórych sędziów w mediach społecznościowych. W akcje "hejtowania" mieli być zaangażowani m.in. ówczesny wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, członkowie KRS: Maciej Nawacki i Jarosław Dudzicz, sędzia Sądu Najwyższego Konrad Wytrykowski i sędzia delegowany do resortu sprawiedliwości Jakub Iwaniec.

Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji, a Iwaniec zastał odwołany z delegacji do MS. Opozycja i stowarzyszenia Sędziów "Themis" domagają się dymisji Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Z kolei stowarzyszenie prokuratorów "Lex Super Omnia" zażądało całkowitego wyłączenia go i niektórych prokuratorów Prokuratury Krajowej ze sprawy dot. hejtowania sędziów w internecie.

maw/hlk/ Polsat News, PAP