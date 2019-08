Kościoły polski i ukraiński za pogłębianiem dialogu i głębszym pojednaniem obu narodów

Wspólne stanowisko w tej sprawie podpiszą w bibliotece jasnogórskiej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz przebywający od kilku dni w Polsce zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp Światosław Szewczuk.

Podpisanie dokumentu odbędzie się w trakcie odbywającego się we wtorek na Jasnej Górze spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych. Jednym z tematów obrad będą relacje polsko-ukraińskie oraz współpraca obu Kościołów.

W poniedziałek abp Szewczuk, wraz z polskimi hierarchami, uczestniczył w uroczystościach święta Matki Bożej Częstochowskiej. Wieczorem, podczas Apelu Jasnogórskiego, modlił się o umocnienie wzajemnego pokoju i dobrego sąsiedztwa między narodami polskim i ukraińskim.

- To, co się dokonuje w tych dniach na Jasnej Górze w naszych wzajemnych relacjach, jest ogromnym błogosławieństwem bożym i zarazem realizacją profetycznej wizji św. Jana Pawła II o dwóch bratnich i bardzo bliskich sobie słowiańskich narodach - ocenił ukraiński arcybiskup.

"Jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni we wspólnych działaniach"

- Szczególnym wyrazem tej bliskości z nami jest obecna wspólna inicjatywa, razem z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, aby tu, w jasnogórskim sanktuarium, centrum duchowym Polski, ogłosić świętego Jana Pawła II orędownikiem polsko-ukraińskiego pojednania – powiedział w poniedziałek wieczorem abp Szewczuk.

Ocenił, że - dramatyczne wydarzenia związane z wojną na wschodzie Ukrainy oraz niepokoje polityczne w różnych częściach świata jeszcze mocniej nas złączyły między sobą i pokazały, jak bardzo jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni we wspólnych działaniach.

Nawiązując do obchodzonych w tym roku rocznic: 40-lecia pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny, 30-lecia obalenia muru berlińskiego oraz 30-lecia legalizacji Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie, abp Szewczuk ocenił, że - w tych wydarzeniach jest wyrażone cudowne wstawiennictwo Matki Boskiej i osoby św. Jana Pawła II.

- To oni obalili komunizm i ujawnili całemu światu męczeństwo tylu znanych i nieznanych świadków Chrystusa we Wschodniej Europie, i im zawdzięczamy odrodzenie wolnej Polski i wolnej Ukrainy – mówił ukraiński hierarcha.

- Wspólna wiara w Jezusa Chrystusa wzywa nas do pojednania, do braterstwa i do szacunku. Wzywa nas do szukania tego co łączy. Wzniecanie skrajnych nacjonalizmów i niechęci byłoby działaniem przeciwko chrześcijańskiej tożsamości, byłoby rażącym anachronizmem, niegodnym obu wielkich narodów – powiedział abp Szewczuk, przytaczając przesłanie Jana Pawła II sprzed ponad 28 lat.

dc/ PAP