"Stężanie amoniaku było takie, że szczypało nas w oczy". Inspektorzy zabrali psy, lokatorzy zostali

Obrońcy praw zwierząt pojawili się w jednym z mieszkań w Gdańsku, by ratować szczeniaki, ale to co zobaczyli, każe zadać pytanie o ludzi i warunki, w jakich żyją. Mimo interwencji sąsiadów, od lat nic nie udaje się z zrobić z uciążliwymi sąsiadami. Rodzina pomocy nie chce.