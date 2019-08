Potrącił go samochód. Ciało 68-latka znaleziono po kilku dniach w zaroślach

Zwłoki 68-latka w zaroślach przy drodze wojewódzkiej W815, pomiędzy miejscowościami Siemień a Żminne, zobaczył jeden z tamtejszych mieszkańców i zawiadomił policję. Policjanci ustalili, że doszło tu do wypadku drogowego, a znaleziony mężczyzna został potrącony przez samochód. "Stan zwłok wskazywał na to, że do zdarzenia mogło dojść nawet kilka dni wcześniej" – poinformował w poniedziałek oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Parczewie Artur Łopacki.

45-latek zatrzymany

Na miejscu zdarzenia policjanci natrafili na ślady uszkodzeń i fragmenty części samochodu mitsubishi; udało się też ustalić kolor pojazdu.

- Na jednej z posesji na terenie gminy Dębowa Kłoda policjanci odnaleźli poszukiwany samochód. Jego właściciel, 45–latek, został zatrzymany i trafił na komendę. Wszystko wskazuje na to, że to on kierował pojazdem i śmiertelnie potrącił pieszego – powiedział Łopacki.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego wypadku, prowadzone są obecnie czynności m.in. z udziałem zatrzymanego 45-latka. Dokładne przyczyny i czas zgonu 68-latka ma wykazać sekcja zwłok.

Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi do 12 lat więzienia.

WIDEO - "Uchodźcy są zmuszeni do opuszczenia swoich krajów i to my jesteśmy za to odpowiedzialni" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP